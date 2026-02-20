John Cena revela su oponente original de Crown Jewel 2025

John Cena ha finalizado oficialmente su carrera como luchador en diciembre del año pasado cuando cayó derrotado ante Gunther en el último Saturday Night’s Main Event del 2025. El 17 veces Campeón Mundial ha dejado en claro que no volverá a luchar más, y el Salón de la Fama seguramente lo esperará en el futuro.

► AJ Styles tomó el lugar de Drew McIntyre en Crown Jewel

Aunque la gira de retiro de John Cena tuvo sus altibajos, uno de los momentos más destacados de su último año en la WWE fue reavivar su rivalidad con AJ Styles en Crown Jewel, cuyo combate fue un auténtico homenaje, ya que ambos no solo honraron su propia rivalidad, sino que también realizaron remates y movimientos de algunos de sus grandes oponentes.

Ahora que la carrera de John Cena ha llegado oficialmente a su fin, el 17 veces Campeón Mundial ha comenzado a compartir detalles tras bastidores sobre la dirección creativa de su gira de despedida, y durante una reciente aparición en «The Rich Eisen Show», reveló que AJ Styles no era su oponente original en Crown Jewel, y dio el crédito a los fanáticos por haber sido los responsables de este cambio.

«Se suponía que AJ iba a ser Drew McIntyre. Pero cambió. Queríamos darles un momento de alegría porque sabíamos que estaban prestando atención a los datos. Como ellos los escuchan a ustedes. Lo hacen, es real. Entonces tienes el momento Brock, la gente está molesta. Luego tienes el momento AJ, todo va genial. Y luego tienes esta racha de tres apariciones con Dom Mysterio, que es divertida. El chico de su ciudad natal gana en su ciudad natal, consigue los hits del ciclo. No se puede escribir mejor que eso… y luego ‘El General del Ring’. Sí. Te hacen divertirte muchísimo y esto va a ser genial y vamos a decir, no, no se va a ir así. ¡Ha nacido Darth Vader!»