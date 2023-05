John Cena revela remordimientos por su rivalidad con The Rock

Aunque parecía imposible de lograr, WWE lo hizo realidad y dio a los fanáticos no solo una, sino dos oportunidades de ensueño para poder apreciar una lucha de ensueño entre dos Superestrellas generacionales, dos grandes figuras de dos épocas distintas de la compañía.

En WrestleMania 28, en 2012, The Rock derrotó a Cena en un combate que se extendió por más de 30 intensos minutos. Esta victoria generó la necesidad de una revancha, a pesar de que su enfrentamiento previo se había promocionado como único en la vida. En WrestleMania 29, en 2013, John Cena se recuperó de su derrota anterior y logró vencer a The Rock.

► John Cena: Su arrepentimiento con The Rock sorprende

Sin embargo, lo que realmente cautivó a los fanáticos no fueron solo los combates en sí, sino la pasión y vehemencia de la rivalidad y los feroces ataques personales que se desataron en las promos a lo largo de dos años. De hecho, las promos fueron tan encendidas y provocadoras que Cena decidió revelar uno de los secretos mejor guardados de The Rock: el hecho de que Dwayne Johnson solía escribir los puntos destacados de sus discursos en sus muñecas.

Esta revelación descolocó a The Rock y se hizo evidente en pantalla. Además, se produjeron tensiones entre ellos detrás del escenario debido a discrepancias creativas. Cena realmente creía que The Rock había abandonado WWE debido a su ego y a su deseo de ganar más dinero, pero cuando él mismo se vio obligado a dejar WWE para impulsar su carrera como actor, comprendió las decisiones de La Roca.

Así lo expresó recientemente el 16 veces Campeón Mundial WWE en una entrevista en el podcast Happy Sad Confused. Estas fueron sus palabras:

“No tomé los comentarios de Dwayne acerca del negocio como genuinos debido a su carrera en Hollywood. Mi perspectiva era que si amas algo, debes estar ahí todos los días. Esta actitud me llevó a lanzar numerosos ataques hacia la relación de Dwayne con la lucha libre en vivo por televisión, lo que generó animosidad entre nosotros.

“En lugar de decir: ‘Oye amigo, me gustaría hacer esto para engancharte de nuevo a la lucha libre, y tal vez podamos colaborar y lograr algo realmente grande’, pensé: ‘A la mie***, voy a enfrentar a este tipo’. Qué hipócrita soy, porque todavía amo WWE y no puedo estar allí todo el tiempo. Y no lo vi. Fui muy egoísta. Puedo entender por qué Johnson se molestó con la situación. A pesar de estos problemas, ahora estamos en buenos términos”.