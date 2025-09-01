John Cena revela por qué utilizó el Styles Clash

Durante el penúltimo combate de Clash in Paris, John Cena y Logan Paul llevaron la batalla hasta un nivel máximo de intensidad, con el 17 veces campeón mundial recurriendo a maniobras más profundas que sus «clásicos cinco movimientos» (según las palabras del propio Logan Paul), replicando incluso maniobras de varios de sus antiguos rivales, como el Styles Clash de AJ Styles.

► John Cena homenajeará a sus rivales

Tras su victoria frente a Logan Paul, John Cena habló sobre el momento durante el Post Show de Clash in Paris y ofreció a los fans una perspectiva de su estado mental mientras su carrera en el ring se acerca a su capítulo final. Además, resaltó que solo le quedan ocho fechas restantes antes de su retiro y reconoció que no tendrá la oportunidad de enfrentarse a todos los que marcaron su camino. Así que, en cambio, está demostrando su aprecio de una manera diferente, homenajeándolos con sus movimientos, tal como pasó con el Styles Clash.

«Intento no darle demasiadas vueltas porque siempre hay otra lucha por delante. Mi lucha favorita siempre es la siguiente, y gracias a tu perspectiva me siento revitalizado».

«He tenido muchos oponentes a lo largo de los años, y con ocho apariciones restantes, sé que no podré luchar contra todos los que influyeron en mi carrera. Pero creo que, como vieron esta noche, la mejor manera de agradecer a algunas de esas personas que influyeron en mi carrera es rendirles homenaje, quizás arriesgándome y haciendo cosas que normalmente no hago en el ring.»

Cena, consciente de que seguramente no enfrentará a AJ Styles antes de colgar los botines, cerró su explicación con un gesto directo: «Tengo que reconocer a AJ».

La siguiente aparición de Cena será este viernes 5 de septiembre en SmackDown. Además, tiene confirmada otra aparición en Raw, al igual que en Crown Jewel: Perth, Survivor Series y en su lucha de retiro el próximo 13 de diciembre, quedando únicamente dos fechas por conocer hasta que se retire definitivamente.