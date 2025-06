John Cena revela cómo JBL lo inspiró: «Es increíble»

John «Bradshaw» Layfield fue uno de los rivales de John Cena en su camino al estrellato de WWE, uno de los grandes rudos que intentó detener al futuro gran héroe. Compartieron el cuadrilátero en casi un centenar de ocasiones, destacando cuando «The Champ» ganó el Campeonato de Estados Unidos en WrestleMania 21.

El actual Campeón Indiscutible se acordó de aquella ocasión mientras hablaba recientemente en la Fan Expo Dallas sobre sus entradas favoritas en «The Grandest Stage of Them All», revelando que el miembro del Salón de la Fama lo inspiró a crear presentaciones espectaculares:

«La verdad, me gustó mucho la última (WrestleMania 41) porque fue súper sencilla. Totalmente básica. Empecé a hacer entradas espectaculares en WrestleMania porque nadie más lo estaba haciendo. Recuerdo que mi primer evento estelar por el título mundial fue contra JBL. Él salió en una limusina, tirando billetes con su cara. Ensayamos su entrada y yo estaba mirando todo eso pensando: ‘esto es increíble’. Me giré y le pregunté: ‘¿y mi entrada?’. Y él, sin inmutarse, me respondió: ‘vas a ganar… con eso basta’.