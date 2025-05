John Cena revela cómo conoció a su esposa

La Superestrella WWE y estrella de Hollywood John Cena no acostumbra a pronunciarse sobre cuestiones relativas a su vida privada con Shay Shariatzadeh. No obstante, últimamente se está abriendo a ello un poco más. Por ejemplo, hace unos días, durante la promoción de una película, el Campeón Indiscutible contaba cómo viven juntos esos momentos:

De la misma manera, también lo hizo durante su reciente entrevista con Stephanie McMahon en el pódcast Stephanie’s Places, donde «The Greatest Of All Time» reveló que aprende a ser rudo de la misma «Billion Dollar Princess». Volviendo a su matrimonio, Cena contó cómo por accidente conoció a su esposa (están casados desde octubre de 2020):

“Estaba viendo el partido (New England Patriots vs. Los Angeles Rams en la NFL Super Bowl en Vancouver, Canadá, durante la filmación de una película), entra un grupo de cuatro personas y no podía dejar de mirar a Shay. Estaban en el booth justo enfrente de nosotros. Así que yo veía su televisor, ellos veían el mío, y yo simplemente hacía esto (mirada fija). Y mi equipo iba ganando, pero no me importaba. Y no tenía el valor de romper el hielo. Nos volvimos a encontrar en el mismo lugar, nos sentamos a las 6 y nos echaron a la 1 de la mañana. Solo ella y yo. La conocí por accidente. Siempre he dejado que la vida me reparta las cartas, y en ese momento supe que esto podía ser algo… y era hora de apostar fuerte.”