John Cena: «¿Mi retiro? Lo prometí a los 20 años»

Estamos a horas de que John Cena luche contra Cody Rhodes en un combate por el Campeonato Indiscutible en el main event de la segunda noche de WrestleMania 41.

O lo que es lo mismo: el último WrestleMania de John Cena. Y pensando en ello, «The Champ» reflexiona sobre su adiós:

“Lo que intentaba hacer era decir la verdad, y ser honesto con mi historial básicamente me llevó a decir: ‘Me tengo que retirar’. La razón por la que no he tenido mucho éxito en WWE últimamente es porque soy un participante a tiempo parcial. Esto tiene que consumir tu vida para poder ser grande.

No solo consumir tu vida, sino que realmente tienes que ser curioso, apasionado, abierto, humilde. Solo me puedo imaginar que si no estás completamente enfocado, dispuesto a aprender y 100% comprometido con el entrenamiento, no hay forma. Y yo, al intentar dividir mi tiempo y pensar que podía hacer ambas cosas, simplemente hice esto cada vez menos y menos, y me usaron en consecuencia.