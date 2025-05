Pese a las graves acusaciones hacia el ex dueño mayoritario y ex Presidente de WWE, Vince McMahon, especialmente, la de los últimos años, en donde una mujer se encuentra demandándolo civilmente por un presunto caso de abuso y trata de persona, la gran figura de WWE, John Cena, siempre lo ha respaldado.

Cena no ha dicho nada acerca de si Vince es culpable o no, pero sí ha dicho que pase lo que pase, su amor por Vince, quien le dio la oportunidad de triunfar en el mundo y volverse multimillonario, nunca morirá.

► John Cena ratifica su amor y apoyo hacia Vince McMahon

Recientemente, el 17 veces Campeón Mundial y actual Campeón Indisputable WWE, fue entrevistado por US Weekly y allí respondió a las críticas por su apoyo a McMahon. Estas fueron sus palabras:

«Amo de todo corazón a Vince McMahon. Todos tienen derecho a su opinión, al igual que yo tengo derecho a tener una conexión emocional con alguien. No juzgo a nadie por cómo se siente o por lo que consideran permisible, o por las cosas que los hacen enojar, felices, emocionados o tristes. Es su derecho como ser humano. No me sorprende nada de eso.»

«No me importa quién lo escuche: amo a Vince. No estoy minimizando nada que deba decidirse ni ninguna acusación de ningún tipo, pero cuando amo a alguien, lo amo de todo corazón. Sé que la gente se va a enojar por eso, pero no pueden imponer su valor en mi relación con alguien a quien amo.»