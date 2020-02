John Cena confirmó hace meses que va a estar en WrestleMania 36, aunque no aclaró si va a tener un combate o no. Pero más allá de lo ocupadísimo que esté con su carrera como estrella de Hollywood, «The Champ» siempre tiene un hueco para WWE, sobre todo cuando se trata del magno evento. Y sabíamos que estaría de vuelta antes del mismo, que se dedicaría a aparecer una semanas por la empresa para preparar su actuación del 5 de abril.

Pero no lo teníamos confirmado hasta ahora, que se ha anunciado oficialmente que el 16 veces Campeón Mundial estará de vuelta en la Gran W el viernes 28 de febrero en SmackDown. Puede que entonces sepamos más de su papel en el PPV más importante del año. De momento, podemos conocer su primera reacción al anuncio. No dice nada de su futuro en los encordados, pero sí dice que aprovechará para promover una película.

Thank you to @WWE for allowing me the opportunity to come to #Smackdown @WWEonFOX to promote a project nearly 20 years in the making. #InvisibleMan 🖐😁 https://t.co/vN3FcK8RN2 pic.twitter.com/OWqhxUPyB6

— John Cena (@JohnCena) February 12, 2020