John Cena dedica una extensa reflexión a su relación de amistad con The Rock a lo largo de los años en su reciente entrevista en 92NY, de la cual a continuación repasamos los aspectos más destacados.

> ¿Volver a luchar con The Rock?

“Soy tan viejo. No he ganado un combate en cinco años. Nadie se da cuenta, gracias, pero si revisas las estadísticas, no estoy en mi mejor momento. No es exactamente un oponente fácil. Tengo que conseguir a alguien realmente fácil de vencer antes de volver a llamar a la puerta de The Rock”.

> Una época complicada

“Me gustaría pensar, desde mi perspectiva, que siempre hemos estado bien, excepto por un pequeño momento en el que realmente me equivoqué. Me volví egoísta y en ese momento, viviendo en WWE, no pensaba desde la perspectiva de otras personas. No me gustaron los comentarios de Dwayne y mi punto de vista era que si amabas algo tenías que hacerlo todos los días. Que hipócrita soy. Porque todavía amo la WWE y no puedo ir todo el tiempo. Simplemente no me di cuenta de eso entonces. Era tan egoísta. Tenía su número y podríamos haber hablado de ello. En lugar de decir: ‘Me gustaría hablar para reconectar de nuevo y tal vez hacer algo grande’, era como: ‘A la mi*rda’. Luego surgió un momento en que me dio una oportunidad y abrí la puerta de una patada. Fui diligente y entiendo por qué se molestó porque está cambiando la percepción de la industria. Él, Dave Bautista, lo hicieron bien para estar en la WWE. WWE no es ese estereotipo de artista de carnaval. Los luchadores profesionales han tenido ese estereotipo de carnaval durante mucho tiempo, y esos muchachos estaban derribando barreras y rompiendo techos, y además de eso, simplemente trascendiendo la forma de arte, y me volví egoísta y quería un combate en el evento principal porque sería mejor lo que pensaba que era el negocio. Eso es tan egoísta”.

> Cuando La Roca volvió a WWE

“Funcionó, pero funcionó a costa de dos personas que casi lo ponen en peligro. Hubo un momento en el que había muchas malas vibraciones entre nosotros, y con razón porque Dwayne volvió y quería abrir el negocio tanto como pudiera. Tiene una gran percepción de la WWE y entiende que construyes equidad y vas a hacer otra cosa y pasas la antorcha, regalas toda tu electricidad, como diría él. Él estaba tratando de hacer eso en sus propios términos, y yo no tenía nada de eso. Hicimos muy buena televisión, pero fue casi a costa de nuestra amistad, que me gustaría decir que ahora está en un muy buen lugar”.

> Adoptando una nueva perspectiva

“Creo que el primer paso de cualquier conflicto es encontrar de alguna manera tu culpa. Es mi culpa, y sabía exactamente lo que estaba haciendo, y también sabía que tenía que golpear a su nivel. Entró en una liga propia, y para asegurarme de que era como Mike Tyson contra Muhammad Ali, yo tenía que ser Mike Tyson, y Rock era como Ali, pero yo era como un borracho como Glass Joe de Punchout. Tenía que abrirme camino a puñetazos, y tenía que hacerlo desdibujando realmente las líneas del trabajo colaborativo. Si estamos en la WWE y tenemos un combate, asumo que actuarán, como las acrobacias en una película, y nuestra preocupación es hacer el espectáculo de manera segura. Esa es la magia, y la magia es poder hacerlo una y otra vez y confiar en tu compañero. Nada es diferente cuando tienen problemas verbales el uno con el otro. Todo es muy divertido y todo es por el negocio, pero se supone que deben tener confianza entre ustedes”.

> Cuando el conflicto se resolvió

“Violé su confianza, y tan pronto como WrestleMania 28 terminó estaba pensando: ‘Bueno, primero que nada, perdí. Terminé segundo y lo hice con la mayor humildad posible. Hay una foto incónica de mí después de haber perdido, con una mirada como si acabara de perder el momento más importante de mi vida, lo cual hice’. Luego, justo después de eso, lo primero que hice fue darle un gran abrazo a la madre de Dwayne. Le dije que esperaba que entendiera mi perspectiva, porque había dicho algunas cosas malas sobre su hijo, pero mi objetivo era vender boletos y hacer negocios. Me perdonó allí mismo. Luego fui al camerino de The Rock. Le dije exactamente lo mismo. Entonces pude mirarme en el espejo y darme cuenta: ‘Estaba equivocado’. Sí, funcionó, vendimos boletos y a la gente le encantó, fue un evento realmente polarizador, pero podríamos haberlo hecho trabajando juntos. Eso fue mi culpa“.