Enemigos dentro del «kayfabe», pero amigos fuera de los rings, John Cena y Randy Orton se han dedicado elogios desde incluso antes de que su longeva rivalidad concluyera.

En pleno 2009, cuando aún les quedaban por delante varios duelos muy notorios, Cena dijo esto sobre Orton bajo entrevista concedida a The Baltimore Sun.

«Ya lo he dicho antes, creo que Orton es el mejor talento de la empresa, el mejor de mi generación ».

Hace poco más de un año, con Cena ya instalado en Hollywood, Orton confesó echar de menos a «The Champ».

«Quiero mucho a John, era mi oponente favorito. A lo largo de mi carrera he aprendido mucho de él. Me acuerdo de todas y cada una de las luchas que he tenido con él, sin importar que fuesen en eventos como WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble o en eventos en vivo.

«Es un tipo que siempre sabe tener al público en la palma de su mano, sabe como obtener reacciones de los aficionados con cualquier cosa que dice o hace. Tanto con la gente que le odia como con la que le quiere. Es un auténtico genio. Te echo de menos, John, te echo mucho de menos».