John Cena quiere impulsar a NXT en su última noche

Durante el reciente Monday Night Raw, vimos la última presentación de John Cena frente al público de Boston, y tras un segmento bastante emotivo, también anunció que su última actuación (en Saturday Night’s Main Event) sería una noche en la que las Superestrellas de la WWE tendrían combates de exhibición con las mejores Superestrellas de NXT. Dijo que el 13 de diciembre se trataba de cerrar un capítulo, pero también de abrir el camino hacia el futuro, mencionando que quería dejar a la WWE como un mejor lugar respecto a cuando él inició su carrera allí.

► John Cena valora a las estrellas de NXT

Precisamente, más allá de que la principal atracción del próximo 13 de diciembre será el último combte de John Cena, cuyo rival todavía está por definirse y que saldrá de un torneo eliminatorio que empezó en el reciente WWE RAW, llamó la atención el hecho de que se les quiera dar una vitrina a las estrellas de NXT en un escenario importante y frente a la televisión nacional. Al respecto, un informe reciente de BodySlam+ dio cuenta de que la idea de estos combates temáticos fue del propio Cena.

«La idea de albergar combates de exhibición entre luchadores de NXT y del main roster en el último Saturday Night’s Main Event del año fue del propio John Cena, tras visitar el Performance Center. Cena disfrutó de su estancia en el PC cuando lo visitó la semana pasada, y quiso darle al talento la oportunidad de tener un gran momento.»

Varias estrellas de NXT ya han visto acción dentro del elenco principal en los últimos tiempos, y Cena quiere darle una nueva oportunidad para lucirse. Además, el torneo «The Last Time is Now» que definirá a su último retador también servirá para que alguna estrella de la marca, como Je’Von Evans (quien ya tiene confirmado un combate contra Gunther la próxima semana), pueda mostrar de lo que es capaz.