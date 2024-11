John Cena podría ir tras el récord en WrestleMania 41

En Money in the Bank 2024, John Cena anunció su retiro de la lucha libre profesional para el próximo año, y reveló que planea estar presente cuando RAW pase a Netflix, al igual que los eventos premium Royal Rumble, Elimination Chamber y WrestleMania 41, y además tiene previsto hacer más de treinta apariciones hasta diciembre de 2025, donde colgará definitivamente los botines.

► ¿John Cena 17 veces Campeón Mundial en WrestleMania 41?

John Cena fue la cara de la WWE de 2006 a 2016, pero con el tiempo migró al mundo de Hollywood, y con 16 Campeonatos Mundiales a cuestas, muchos se preguntan si en este 2025 —año de su retiro— si podría roper el desempate que mantiene con Ric Flair y convertirse en 17 veces campeón mundial.

Según mencionó Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Newsletter, ha habido serias discusiones sobre la posibilidad de que Cena desafíe a uno de los campeones para intentar conseguir este récord, posiblemente en WrestleMania 41.

“Sabemos que la idea de que Cena desafíe a uno de los dos campeones, en un esfuerzo por que rompa el récord de Flair, es algo de lo que se ha hablado mucho, incluso para WrestleMania”.

John Cena ha luchado solo una vez en 2024, haciendo equipo con The Miz y R-Truth en el episodio de RAW después de WrestleMania, donde el trío derrotó a The Judgment Day. También apareció en el evento central de la segunda noche de WrestleMania 40, durante Cody Rhodes vs. Roman Reigns, enfrentándose cara a cara con su antiguo rival, The Rock, además de la ya citada aparición en Money in the Bank, donde anunció su retiro. Sin embargo, parece que estará más activo en el 2025, e incluso varios ya se han apuntado por la posibilidad de desafiarlo por última vez.