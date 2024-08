John Cena planea seguir ligado a WWE tras su retiro

En el reciente Money in the Bank 2024 que se llevó a cabo en Toronto, Canadá, John Cena anunció su retiro de la lucha libre profesional, el cual se hará a finales del próximo año. Durante el anuncio Cena reveló que planea estar presente cuando RAW pase a Netflix, e igual hará más de treinta apariciones durante todo el 2025 antes de colgar los botines, incluyendo WrestleMania 41, que será su último.

► John Cena no luchará después del 2025

John Cena se ha mantenido firme sobre sus planes de retiro, y no parece que vaya a cambiar de opinión; no obstante, durante una aparición reciente en Jimmy Kimmel Live y declaró que terminará por completo con la lucha libre después de su último combate en diciembre de 2025. Cena reconoció que los retiros en la lucha libre a veces se pueden revertir, pero enfatizó que está comprometido a terminar su carrera en el ring en ese momento. No obstante, mencionó que planea seguir involucrado a la WWE como embajador de la marca.

“Sé que a veces el retiro en la lucha libre es líquido. Suceden y se incumplen. Estoy 100% terminado. Diciembre de 2025 es la última vez que actuaré en un ring”.

“Seguiré siendo parte de la familia de la WWE como embajador, pero ha llegado el momento de cerrar el capítulo de actuación física de mi vida, y estoy en paz con eso, por eso 2025 será increíble. Será divertido. No será triste, pero eso es todo”.

John Cena espera su último combate en 2025 de manera positiva, viéndolo como una conclusión divertida y satisfactoria, agradeciendo a sus fanáticos, en lugar de tener una despedida triste, lo cual es bueno porque lo hará en sus términos. Habrá que ver cómo resultará la gira de retiro de Cena, quien incluso quiere hacer una parada por el Reino Unido, pero los fanáticos están ansiosos por ver cómo se dará aquello.