¿A quién no le gusta el McFlurry de McDonald’s? Un helado acompañado con todo tipo de ingredientes -trozos de galleta, siropes…- y que incluyen sabores como Oreo o Snickers. Fue lanzado originalmente en Canadá en 1995 y en 2024 no faltan quienes lo disfrutan cuando acuden a uno de los locales de la famosa marca de comida rápida.

► John Cena pagó $100 por un McFlurry a las 2 AM

Ahora, ¿tanto como para pagar cien dólares a las dos de la madrugada? Eso es lo que hizo el icono de la WWE John Cena, según da a conocer el Campeón Indiscutible y Campeón Crown Jewel «American Nightmare» Cody Rhodes en una reciente aparición como invitado Snack Wars mientras degustaba el también popular McRib.

“Gente criticando los Arcos Dorados. No lo voy a permitir. No lo haré. McDonald’s está ahí hasta tarde en la noche. Una vez, John Cena… Yo y John, a las 2 AM, en McDonald’s, siempre te dicen lo mismo: ‘Hola, la máquina de helados está estropeada. No podemos hacer el McFlurry’. ‘¿De verdad? ¿No puedes hacer el McFlurry? ¿Y si te doy un billete de $100?’ Este es John en el momento. Encendieron esa máquina. El McFlurry estaba justo ahí para él».

Si por algo es conocido el 16 veces Campeón Mundial es por conseguir lo que se propone. ¿Cómo si no iba a convertirse en uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos y en una megaestrella de Hollywood? Si pudo triunfar en WrestleMania o en la franquicia ‘Rápidos y furiosos’, ¿cómo no iba a hacerlo en un McDonald’s?

Hablando de John Cena y comida, ¿quién se acuerda de cuando «The Champ» dijo que tendría que hacer levantarse a Nikki Bella, su entonces pareja, para que todos pudieran ver su comida favorita?