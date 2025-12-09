John Cena nombró a sus tres mejores rivales

John Cena está listo para enfrentarse ante Gunther el próximo 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año, en lo que será la última lucha en su ilustre carrera, y se retirará con el envidiable récord de 17 campeonatos mundiales, un récord que no ha sido obtenido por ningún otro luchador en la historia de la WWE. Recientemente, Cena afirmó que está más que listo para afrontar su último desafío.

► John Cena tuvo dificultades para nombra a su tercer mejor rival

Es la última semana de la carrera de John Cena como luchador, lo que significa que la estrella de la WWE ha estado en todas partes dando entrevistas y hablando sobre lo que será su último combate. Precisamente, durante una aparición reciente en «The Bill Simmons Podcast», el 17 veces Campeón Mundial recibió la que fue la pregunta más difícil de todas: ¿quiénes fueron los tres mejores luchadores con los que compartió el ring?. Allí, Cena nombró a dos luchadores con bastante facilidad (Seth Rollins y Shawn Michaels), pero al momento de nombrar un tercero y último, admitió que fue demasiado difícil.

«Las tres mejores personas con las que he luchado son… Shawn Michaels, Seth Rollins… y es muy difícil elegir a una tercera. He tenido una química increíble con la gente. Es difícil. Michaels podría convertir a este [toma un libro] en un campeón. Lo veía y decía: «Bueno, tengo que darme golpes para conseguir ese libro, luego le daré una súper patada, y luego, de forma hermosa, todo encima, al mismo tiempo».

«Simplemente… su actuación. Y Seth es de la misma onda. Su actuación es… Randy entra en esa categoría. Pero claro, hay chicos con los que he tenido una química increíble. AJ Styles, CM Punk, Kevin Owens, Dwayne [The Rock], Edge. Pero bueno, he tenido esos 23 años. Creo que esos son los dos, porque… pueden funcionar con cualquiera, con cualquiera. Y he tenido la suerte de ser cualquiera algunas noches, ¿sabes?»