John Cena nombra a Andre The Giant como su oponente soñado

A poco más de un mes de su retiro como luchador profesional que se dará este 13 de diciembre, John Cena ha tenido una larga e ilustre trayectoria, logrando ser la única Superestrella en conseguir 17 campeonatos mundiales, ser la cara de la compañía durante más de una década, y tener rivalidades icónicas como contra The Rock, CM Punk, Batista, Adam Copeland, Brock Lesnar, Randy Orton, entre otros.

► John Cena destaca el legado de Andre The Giant

En resumen, parecería que Cena no podría pedir nada más mientras se acerca a su retiro; sin embargo, como cualquier luchador, siempre tiene sueños que cumplir, y algunos que por una razón u otra, o simplemente por ser parte de generaciones distintas, son imposibles de materializar. De hecho, cuando cuando se le preguntó cuál sería su combate de ensueño durante su aparición en la Fan EXPO Chicago 2025, Cena reveló que sería con Andre The Giant, a quien considera como la mayor estrella de la historia de la WWE.

«Egoístamente hablando, André The Giant, porque era como el referente. La leyenda que rodea a André es mítica, tanto por su presencia física como por la tradición de la fraternidad, de la hermandad de la lucha libre, especialmente en el territorio de la WWF. Estoy seguro de que es mundialmente famosa, porque André fue un fenómeno global. Pero egoístamente hablando, sí. Ese sería, André The Giant.»

John Cena planea retirarse este 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año, y su rival todavía está por definirse, aunque saldrá de un torneo que involucrará a 16 luchadores de las distintas marcas que empezará este lunes en WWE RAW.