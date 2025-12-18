John Cena no vio su cambio a rudo como un plan a largo plazo

John Cena se retiró el pasado 13 de diciembre, y durante su última etapa con WWE decidió tomar el papel de rudo, el cual le rindió dividendos tras lograr el ansiado Campeonato número 17 en WrestleMania 41, superando así el récord que había impuesto Ric Flair hace muchos años. Tal vez muchos fanáticos no acepten esta nueva faceta de Cena, pero el luchador se mostró comprometido con el papel, hasta que el experimento vio su fin solo unos meses después en SummerSlam, donde trajo a su antigua versión para luchar contra Cody Rhodes. Aunque perdió ese combate y el título, recuperó el cariño y apoyo del público.

► WWE quiso causar impacto con el cambio a rudo de John Cena

Durante su participación en «¿What do you wanna talk about?» con Cody Rhodes, John Cena se sinceró brutalmente cuando Cody le preguntó sobre su cambio a rudo en Elimination Chamber, que incluyó un ataque a traición al propio «American Nightmare» Allí confesó que no había un plan a largo plazo sobre este cambio y que WWE simplemente quería un impacto viral.

«En febrero, solo querían crear un momento. Lo entiendo. El negocio se trata de crear momentos. No hay nada de malo en eso. No siempre tienes que tener una trayectoria de nueve meses».

“Pueden entenderlo, oye, tenemos muchísima gente pendiente esta noche. Hagamos algo impactante. Y luego ustedes, como artistas, pueden recorrer el laberinto y resolverlo”.

“Haré lo que quieran. Solo enfóquense en la cara más tiempo del que creen. Se va a sentir raro. Solo enfóquense”.

“Fue fácil. Claro que trabajaré al revés. Bueno, intentaré adaptarme.”

El cambio de Cena a rudo desató meses de especulación y reescrituras de las teorías de los fans sobre su legado. Sin embargo, parece que la situación no fue tan bien pensada porque muchos lo consideraron como un fracaso, aunque le haya permitido romper el récord de títulos mundiales que en ese entonces compartía con Ric Flair.