John Cena no se arrepiente de su cambio a rudo

John Cena está listo para enfrentarse ante Gunther el próximo 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año, en lo que será la última lucha en su ilustre carrera, en una gira de retiro que vino precedida inclusive con un sorprendente cambio a rudo durante la edición de este año de Elimination Chamber, cuando atacó a traición a Cody Rhodes, y que eventualmente le valió para captura su título número 17 en WrestleMania 41.

► John Cena sorprendió a todos con un cambio a rudo

Los fans de la WWE pudieron ver una faceta de John Cena que nunca antes habían visto en su camino hacia su retiro en 2025: un John Cena rudo, y el 17 veces Campeón Mundial habló con Bill Simmons antes de su combate de retiro, donde dijo que no se arrepiente en absoluto de aquel cambio.

«¿Qué es perfecto?. Esto es lo que sí sé. La perfección nunca se alcanza. Creo que es una búsqueda inútil. En retrospectiva, ¿podría haber dado más de lo que di? Ni un poquito. Me preparé de más. Intenté aprovechar al máximo mi bienestar emocional y lo bueno es que, cuando el público empezó a cambiar, nosotros también. Así que, bueno, ellos ayudaron y esa dinámica se adelantó un poco para, digamos, Cody y yo, pero resultó en una gran actuación para el verano.»

Cena (al igual que muchos fanáticos dentro del Universo WWE) dijo que el cambio a rudo no funcionó, pero eso no significa que no lo diera todo. El cambio posterior al bando bueno en SummerSlam se lo atribuye a los fanáticos, siendo esa precisamente la noche en la que devolvería el título a manos de Cody Rhodes, en lo que fue una revancha de WrestleMania 41.