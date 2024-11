No hace mucho, Dave Meltzer preveía que John Cena superará a Ric Flair convirtiéndose en 17 veces Campeón Mundial de WWE:

«Ellos seguramente quieran venderlo como el más grande de todos los tiempos y la persona que ha portado más títulos mundiales. Habló de Netflix, así que creo que lo quieren otra vez y por ello le pagarán mucho dinero, para ayudar, tú sabes, a atraer audiencia cuando empiecen en enero».

► 16 veces campeones del mundo

Esa es una de las cuestiones que interesa más a los fans de cara a que «The Champ» realice su gira de despedida en 2025. Existen todo tipo de opiniones y la del miembro del Salón de la Fama Bully Ray es que John Cena no debe superar al «Nature Boy»:

«Para mí, John Cena es un Campeón de WWE, punto final, eso es todo. No se puede romper el récord de Ric Flair. Ric Flair fue Campeón de WWF, Campeón de NWA, Campeón de WCW… Ric Flair ha ganado distintos campeonatos alrededor del mundo, lo cual para mí tiene más peso que los campeonatos de John Cena solo en WWE… Para mí, John Cena ya es el Campeón Mundial de Peso Completo más condecorado en la historia de WWE, y Cena tiene el récord dentro de WWE. No lo veo de esa manera; Flair está en un nivel propio», comenta el veterano en Busted Open Radio.

► ¿The New Day como The Dudley Boyz?

Y entrando al terreno de las comparaciones, también compara su equipo con D-Von Dudley con el de Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E:

«Puedes decir que The New Day es el equipo más condecorado en la historia de WWE, pero The New Day ni siquiera puede mencionarse en la misma frase que The Dudleys, porque The Dudleys lo lograron en todo el planeta.»