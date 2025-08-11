John Cena niega que elija a sus rivales en WWE

Aunque a lo largo de sus 20 años de carrera, muchas personas han acusado a John Cena de enterrar carreras, de buscar siempre ganar y de elegir a sus oponentes, este lo ha negado tajantemente.

Y este tema ha estado en boga nuevamente, porque Triple H aseguró que fue gracias a que John Cena dijo que quería a Brock Lesnar como uno de sus últimos rivales, pero Cena ya ha negado dos veces el que él elija a sus rivales. La más reciente fue una entrevista con The Boston Herald. Estas fueron las declaraciones del 17 veces Campeón Mundial WWE:

► John Cena vuelve a negar que haya elegido a Brock Lesnar o a cualquiera de sus rivales en su tour de retiro

«He estado haciendo esto por 23 años y nunca he elegido a mi oponente. Siempre he vivido bajo la filosofía de que la vida te da oportunidades todos los días, y tienes que dar lo mejor que puedas cada día con lo que la vida te ponga enfrente. Así que, quien sea que me rete para esa última lucha, voy a dar lo mejor de mí».

Por ahora, Cena espera que Lesnar haga más apariciones en WWE para ver cómo continúa su rivalidad. Mientras esto pasa, luchará ante Logan Paul en el evento premium Clashi in Paris 2025.