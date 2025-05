John Cena: “Mi yo de 48 años perdería con el de 26”

En su recta final en la WWE, ostentando el Campeonato Indiscutible, John Cena habla de amor, madurez y cerrar ciclos. Lo hace además durante un encuentro con los fanáticos, entre los cuales encuentra a muchos vestidos como sus distintos personajes en la lucha libre a lo largo de los años, en la reciente Philadelphia Fan Expo.

El yo de 48 años habría sido vencido por el yo de 26 años . Me prometí que nunca usaría traje. Ahora, todo lo que hago es usar traje. No sabía lo que era el amor. Ahora tengo amor, alegría y paz en mi vida .

Pero he seguido adelante con mi vida. Miro hacia atrás con cariño, no me arrepiento. Solo estoy en otro lugar. No verán nada de eso de nuevo en mí, creo yo.»