John Cena: «Mi gran pasión es mi esposa»

Antes, conocíamos que John Cena ama más la WWE que Hollywood. Ahora, descubrimos que a ninguna de las dos la ama tanto como a su esposa, Shay Shariatzadeh.

Embed from Getty Images

En una reciente entrevista con Extra, el actual Campeón Indiscutible –camino a defender el título contra CM Punk en Night of Champions– habla así de su matrimonio:

Embed from Getty Images

Volviendo a la lucha libre, «The Champ» declara que si bien está a meses de colgar sus botas de luchador nunca va a abandonar del todo la WWE:

“Este es mi último año en WWE. Me estoy retirando este año. Vamos más o menos a la mitad, así que espero cerrar oficialmente el capítulo de la competencia dentro del ring. Siempre seré un embajador de WWE. Seré parte de esa familia hasta que me pidan que me vaya .”

Ni siquiera siendo una absoluta estrella de cine y series (actualmente está promoviendo la película Heads of State):

“Sé lo difícil que es conseguir cualquier tipo de papel. Hoy vi unas imágenes que fueron de uno de mis primeros papeles como extra y realmente me llenaron el corazón. No siento culpa ni vergüenza cuando las veo, porque pude salir en pantalla, pude aprender un poco sobre el negocio. Eso me permitió reflexionar sobre lo lejos que he llegado, así que, vaya, solo quiero aprovechar al máximo las oportunidades que la gente me da.”