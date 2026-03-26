¿Alguna vez John Cena manipuló historias en WWE?

John Cena siempre ha declarado que él nunca eligió rivales en la WWE y que siempre aceptó lo que le propusieron. Ahora, contamos con otra voz autorizada. Y esa es la del creativo de la compañía Bruce Prichard. Atendamos a continuación a cómo habla del ya retirado luchador en Something To Wrestle With Bruce Prichard.

► Bruce Prichard sobre John Cena

El mito de que John Cena manipulaba historias

“Nunca lo he vivido. Nunca, y creo que yo habría sido de los primeros en saberlo. Durante todo el tiempo que estuve allí, y también ahora, nunca he visto a John Cena hacer eso con nadie. Al contrario, Cena siempre ha sido el tipo de luchador que dice: ‘Dime qué quieres que haga y lo haré bien’. Y luego propone ideas: ‘¿Y si lo hacemos así? ¿Qué te parece esto?’ Siempre intenta mejorar las cosas. Jamás lo he visto intentar frenar a nadie. Más bien lo contrario: he visto a John pensar en ideas para otros, para elevarlos. Siempre estaba buscando al siguiente rival con el que trabajar.”

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El origen de esas críticas

“Eso viene de algunos luchadores que no tuvieron el éxito que esperaban y luego hablan en entrevistas. Es más fácil culpar a otro que mirarse al espejo. Se decía lo mismo de Hogan, Savage, Warrior, Bret, Shawn, Austin, The Rock… de cualquiera que estuviera en la cima. Es el precio de ser uno de los mejores.”

Sobre cómo cambió Cena con los años

“¿Cambió? No realmente. Y esa es la belleza de todo esto. John es exactamente lo que ves. Siempre ha sido honesto, directo… dame cien como él y tendríamos un roster increíble. Su ética de trabajo, si acaso, se volvió aún más fuerte. Ahora es más detallista, más estructurado, pero siempre lo fue: en cómo entrena, cómo come, cómo trabaja… todo es meticuloso.”

La persona detrás del luchador

“Como ser humano, es de primera clase. El trabajo que hace con Make-A-Wish es increíble. Durante el COVID, escuchó la historia de un niño que huyó de Ucrania cuya madre le dijo que iba a conocer a John Cena para convencerlo de salir. John cogió un jet en su fin de semana libre, voló hasta él, condujo horas para conocerlo… sin cámaras, sin prensa, sin buscar crédito. Solo quería que la madre no estuviera mintiendo a su hijo. Eso es quién es John Cena.”

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Detalles que definen su personalidad

“Ni siquiera quería reconocimiento por eso. Después de una cena, mi mujer le dijo que olía genial. Al día siguiente, me pidió mi dirección y me envió su colonia a casa. Eso es John Cena.”

El carácter de Cena

“Lo he visto enfadado, pero nunca perdiendo el control. Si se enfada es más bien: ‘Oye chicos, ¿podemos hablar un momento? No quiero que esto vuelva a pasar’. Eso es un John Cena enfadado. Nunca lo he visto lanzar cosas ni comportarse de forma poco profesional.”

Conclusión de Bruce Prichard

“No entiendo por qué la gente busca lo negativo cuando hay tanto positivo. Dame a John Cena cualquier día de la semana.”