John Cena: “Make-A-Wish puede marcar la diferencia”

John Cena habla sobre su experiencia con Make-A-Wish, cómo involucra a los niños en sus combates y el impacto emocional que deja en ellos y en él. Entre las muchas otras cosas por las que es reconcocido, una es tener el récord de mayor número de deseos cumplidos con 650.

“Estoy muy agradecido por el tiempo que he podido dedicar a Make-A-Wish. Estoy aún más agradecido de que mis compañeros, mis colegas, ahora lo vean como algo a lo que aspirar. Porque solo van a querer conocer a John Cena por un tiempo limitado.

La razón por la que dejo todo lo que estoy haciendo en ese entorno y hago lo que pueda, es porque la experiencia realmente puede marcar la diferencia. Hablar con las familias como estoy hablando contigo ahora, animar a los chicos por una noche, darles cosas como: ‘vine a ver a esta persona, pues aquí tienes todo lo que tengo’.

Conmigo, es una gran experiencia porque les doy mi equipo de lucha real. No les doy una camiseta que parece de lucha. Les digo: ‘Esto es lo que voy a usar. Aquí lo tienes’. Y luego les pido consejos. Me dicen: ‘Deberías hacer este movimiento’, y simplemente lo incorporo a la lucha.

Porque somos entretenimiento. Creo que esa es la magia absoluta del entretenimiento deportivo. Nadie en la audiencia sabe que ese niño dijo: ‘Quiero que hagas este movimiento’. Y se integra perfectamente en la función. Pero nos afecta a ambos en un nivel que es indescriptible.”