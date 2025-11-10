John Cena lucharía ante Dominik Mysterio por el título en Raw

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que John Cena podría tener una gran lucha esta noche en Raw. Y es que, no solamente estaría haciendo una aparición ante los fans en su última visita a Boston, Massachusetts como luchador activo, sino que, además, entraría al ring.

Así lo ha informado en exclusiva Bodyslam.net, quienes señalan que existen fuertes rumores de que John Cena lucharía ante Dominik Mysterio en este Raw, pero, además, el combate sería por el Campeonato Intercontinental WWE.

► John Cena vs. Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental WWE , se daría en el Raw de hoy lunes 10 de noviembre de 2025

Recordemos que John Cena, en su amplia carrera de más de 20 años, nunca ha ganado el Campeonato Intercontinental WWE, lo cual es lo único que le impide el ser considerado en Campeón Grand Slam en WWE. Es el único título importante de WWE que le ha faltado ganar durante su carrera, así que esta noche, bien podría tener la oportunidad de ganarlo.

