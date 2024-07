John Cena: «Londres se ha ganado un WrestleMania»

Un futuro WrestleMania en Londres (o en el Reino Unido) no es un tema nuevo pero la idea (o plan) recibió un gran impulso cuando John Cena mencionó la posibilidad durante Money in the Bank 2023, realizado en la misma capital de Inglaterra. Aproximadamente un año después, el proyecto se sigue haciendo fuerte y hoy mismo hemos publicado un interesante informe en SÚPER LUCHAS:

Embed from Getty Images

Un informe en el que incluímos las declaraciones que Sadiq Khan, el alcalde de la ciudad, publicó en redes sociales sobre la reunión con la WWE. Palabras a las que el 16 veces Campeón Mundial da respuesta para continuar poniendo su grano de arena para que los fanáticos londineses puedan disfrutar próximamente del gran evento en sus tierras:

«La ciudad de Londres y todo el Reino Unido han apoyado a la WWE en las buenas y en las malas. Trato de evitar usar la palabra «merecer», así que utilizaré términos más apropiados.

Lo he dicho antes y lo sigo sosteniendo. En mi opinión, Londres ha GANADO la oportunidad de ser anfitriona de WrestleMania. No podré competir cuando suceda, ¡pero estaré allí como fanático, sin duda!».

The city of London, and all of the UK has supported WWE thru thick and thin. I try to minimize using the word “deserve” so I will use more appropriate terms.

I’ve said it before and stand by it. In my mind London has EARNED a chance to host WrestleMania. I won’t get to compete… https://t.co/JpcWNhSByH

— John Cena (@JohnCena) July 26, 2024