John Cena, «LOL Cena Wins» y derrotas necesarias en WWE

Aprovechando el estreno en la plataforma Roku de ‘What Drives You’, el icono de la WWE John Cena concedió una entrevista al popular medio Collider, la cual se salió por momentos de la carrera como actor del luchador para devolverlo a las doce cuerdas a contar algunas historias interesantes.

► «LOL Cena Wins» y derrotas necesarias

«LOL Cena Wins» nació de la mente y la voz de los fanáticos en una época en la que «The Greatest of All Time» ganaba, ganaba y ganaba. ¿Cómo sino iba a ser tan grande? Ahí entran las dieciséis veces que ganó el título mundial. Pero el veterano no recuerda aquello de mala manera sino como algo que debía ocurrir. De hecho, hablando de ello no puede evitar reconocer que también perdió el campeonato máximo dieciséis veces. Entre otras muchas derrotas. Porque también perdió. Y entre esas ocasiones también puede señalar unas cuantas que considera necesarias.

“Hubo momentos en los que gané mucho, y hubo momentos en los que perdí mucho. No creo necesariamente que eso sea tan impactante como pueda parecer. Haré exactamente lo que sea mejor para el negocio y para los fans. Algunas derrotas que me vienen a la mente son, sin duda, The Rock en Miami (en WrestleMania 28) -Cena reconoce aquí que debía perder porque de lo contrario no habría habido una historia convincente para la revancha en WrestleMania 29, donde sí vencería-, que fue una derrota fantástica; el debut de Kevin Owens (en Elimination Chamber 2015), que fue otra gran derrota que creo que fue muy divertida; y Rob Van Dam en el Hammerstein Ballroom (en ECW One Night Stand 2006). Dios, ese fue bastante especial. Cualquier momento en que puedas sorprender a la gente.”

“Uno de los mayores problemas en la parte intermedia de mi carrera fue que, spoiler alert, John gana. Lo que la gente no entiende, creo que ahora tal vez lo empiecen a reflexionar en esta última etapa, es como decir: ‘Oye, hombre, yo estaba en esto para el largo plazo’”. John explica que tenía que ser visto como dominante, al menos en su opinión, para que esas derrotas raras realmente tuvieran un significado. “La forma de hacer que esas derrotas sean impactantes es que, a veces, tienes que ganar, y a veces tienes que ganar mucho. Cada vez que puedes pasar energía a alguien, ese es como el ciclo de vida del negocio. Llegas siendo desconocido y, con suerte, logras generar ese impulso; y cuando te vas, pagas hacia adelante, transfieres esa energía.”