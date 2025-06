John Cena y Logan Paul: «¡Somos The WWE!»

John Cena y Logan Paul han formado una nueva alianza en la WWEcon el objetivo de derrotar a Cody Rhodes y Jey Uso en el evento premium Money in the Bank 2025.

Camino a lo que pase entre las cuatro Superestrellas WWE este próximo sábado, el Campeón Indiscutible y su nuevo amigo protagonizaron el video más reciente del «Maverick» en YouTube. Logan asegura que está listo para el combate pero también muestra descontento por su falta de sintonía con Cena; ambos fueron atacados por Rhodes y Uso el viernes pasado en SmackDown.

“Estaba súper motivado por salir ahí y trabajar con Cena. Decir mis cosas, estaba diciendo cosas verdaderas. Estaba listo, hermano. Cena me motivó al máximo. Me hablaba de lo increíble que soy. Yo estaba como: ‘Eso es totalmente cierto’.

Esta gente no lo entiende ahora, pero algún día lo harán. Maldita gente desagradecida de Tennessee. Yo estaba encendido, quería pelear. Estaba listo para darle con todo. Y Cena quería irse. Así que pensé: ‘hermano, casi le gano a este tipo la semana pasada y no lo hice porque hizo trampa con Cody’. No estábamos en la misma página, John y yo. Sé que él es el más grande, y que en muchos sentidos debería verlo como un mentor, pero personalmente sentí que deberíamos haber atacado en esa situación. Era un dos contra dos, y no lo hicimos, y ellos nos sorprendieron.”