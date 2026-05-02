John Cena le da su ‘bendición’ a Will Kroos tras su debut en WWE NXT

El nombre de Will Kroos comienza a hacer ruido dentro de WWE, y no es para menos. A tan solo horas de haber debutado en NXT, el joven talento ya cuenta con el respaldo de una de las figuras más grandes en la historia de la empresa: John Cena.

Kroos tuvo una presentación que no pasó desapercibida: apareció para atacar a Tony D’Angelo, a quien sorprendió con un espectacular moonsault pese a su imponente tamaño, dejando claro que combina fuerza y agilidad de forma poco común.

Un respaldo que no pasa desapercibido

El 17 veces campeón mundial no ha pasado por alto lo hecho por Kroos y lo ha demostrado en redes sociales, donde ha compartido en repetidas ocasiones contenido del luchador, algo poco habitual tratándose de un talento que recién inicia su camino.

En el mundo de la lucha libre, recibir reconocimiento de una figura como John Cena no es cualquier cosa, por lo que su apoyo ha generado conversación inmediata entre aficionados.

Kroos empieza a llamar la atención

Aunque apenas dio sus primeros pasos en NXT, Will Kroos ya está generando expectativa tanto por su impacto dentro del ring como por el respaldo mediático que ha recibido.

La combinación de talento y exposición podría acelerar su crecimiento dentro de WWE, en un entorno donde destacar desde el inicio puede marcar la diferencia.