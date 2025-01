¿John Cena hizo posible Southpaw Regional Wrestling?

Southpaw Regional Wrestling fue una serie de videos paródicos creados por WWE que recreaban el estilo lucha libre regional de los años 80. Fue presentada como una promotora ficticia con personajes exagerados interpretados por las Superestrellas de WWE, como John Cena, Chris Jericho, AJ Styles, y otros, quienes adoptaban nombres y personalidades cómicas.

«Los comentaristas Lance Catamaran (John Cena) y su depresivo compañero Chett Chetterfield (Fandango), quienes nos conducen por las principales rivalidades de camino a su gran evento, Lethal Leap Year, junto al pintoresco entrevistador Clint Bobski (Chris Jericho). Nos encontramos con el aburrido campeón John Johnson (TJ Perkins), la guerra entre los antiguos compadres Tex Ferguson (Luke Gallows) y Chad 2 Badd (Karl Anderson), la lucha del granjero Big Bartholomew (Rusev) por recuperar su granja del malvado Mr. Mackelroy (Tyler Breeze) y el movimiento de caderas de Impressive Pelvis Wesley (Heath Slater). Todo esto mientras se prepara la llegada de The Surf Dudes with Attitudes (The Ascension) y aparecen los misteriosos Sea Creature y La Barba Grande (con la voz de Carlos Cabrera)».

► Southpaw Regional Wrestling

Nos acordamos de la serie porque de ella hablan Gallows y Anderson en un episodio reciente de Talk N Shop:

“Creo que Southpaw Championship Wrestling ocurrió porque todos pensaron que el segmento de Ted y Too Bad era realmente gracioso. Empecé a hacer el personaje de Sex Ferguson para hacer reír a los chicos en el vestuario hace quince años porque, como he dicho, lo de Tex o Sex o lo que sea surgió cuando empecé a trabajar en las independientes del sur, y todos… Realmente comenzó cuando era un adolescente y me di cuenta de que todos decían ‘Hey brother, hey brother’, pero luego llamaban el combate y te dabas cuenta de que ninguno de esos tipos viejos, y esto no tiene nada que ver con la lucha libre moderna actual, pero ninguno de esos viejos luchadores de las independientes del sur sabía el nombre del otro. No importaba si era por lo que estaban consumiendo, si les habían golpeado demasiado la cabeza o simplemente porque no les importaba un carajo.

“Creo que a los chicos les parecía gracioso. Creo que John Cena, por supuesto, tiene mucha influencia y creo que él fue quien hizo que ocurriera. Diré esto: creo que el gran héroe no reconocido de Southpaw… Definitivamente debimos haber sido nosotros porque deberíamos haber sido los protagonistas de todo el segundo episodio. Intentaron incluir demasiados personajes, solo es mi opinión, pero en el panorama general, pensé que Fandango fue hilarante. Realmente, realmente divertido.”