John Cena heel: ¿Un error? Esto dice Jeff Jarrett

¿Y ahora qué sigue para John Cena? Jeff Jarrett cree que WWE podría estar al borde del peligro. Esto mientras el actual Campeón Indiscutible viene de vencer a R-Truth en Saturday Night’s Main Event y va camino de unirse a Logan Paul para enfrentar a Cody Rhodes y Jey Uso, el presente Campeón Mundial de Peso Completo, en Money in the Bank.

► John Cena heel

Atendamos a las palabras del luchador y Director de Desarrollo de Negocios de AEW en su pódcast, My World:

“Con Cena, lo que me intriga es ver hacia dónde va todo eso. Cambiarlo a heel y toda la emoción que eso generó… cada vez que conviertes a una superestrella de primerísimo nivel, me viene a la cabeza algo que me enseñaron: tienes que tener preparados sus primeros, no solo el primero, sino tres o cuatro oponentes iniciales si quieres mantener el impulso. Ahí es donde me rasco la cabeza: ¿a dónde van con él? Sé que Cody volvió al panorama y han estado haciendo algunos juegos y movimientos, así que, ¿lo van a volver a cambiar a babyface tan rápido? No lo sé. No quiero decir que estén en tierra de nadie, pero están muy cerca. Tienen que generar algo más de impulso con esto. Eso fue en marzo y ya estamos a finales de mayo… deberían echarle gasolina a ese fuego.”

El siguiente evento premium va a ser Night of Champions y dado que se celebrará en Arabia Saudí se podría suponer que Cena tendrá a un oponente de renombre. Ahí encajaría Rhodes, pero quizá esa revancha quede para SummerSlam. Entre medias ocurrirá otro SNME Cody va a seguir en la mezcla sin duda pero, ¿quiénes más entrarán contra «The Greatest of All Time»?