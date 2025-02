John Cena habla después de caer derrotado en la batalla real de Royal Rumble 2025 en el comienzo de su gira de retiro de WWE. ¿Qué seguirá ahora para el 16 veces Campeón Mundial? A falta de información oficial, es de suponer que buscará una lucha titular en WrestleMania 41 participando en Elimination Chamber.

► Después de la derrota

Antes, leamos las declaraciones del veterano en la conferencia de prensa posterior al evento premium:

«Esta noche, estando en ese ring, quería que esta experiencia fuera un recorrido de buena voluntad. He admitido abiertamente que no sé cuánto me queda en el tanque y solo quería hacer algo bueno para que todos nos reuniéramos y pasáramos un buen rato. Desafortunadamente, esta noche me di cuenta de que eso no es lo mejor para el negocio«. En la WWE, la frase «lo mejor para el negocio» siempre se ha utilizado como una justificación para ir en contra de lo que los fans quieren, bajo la idea de que ellos «no entienden» el negocio.

«Lo que es mejor para el negocio es que yo encabece WrestleMania. Y lo que es mejor para el negocio es que, por primera vez, digo con total confianza que voy a ganar mi 17° campeonato. Así que esta noche anuncio que competiré en el Elimination Chamber. Y lo digo porque, después de 23 años de leal servicio a esta compañía, siento que esa oportunidad me la he ganado». El anuncio de Cena confirma que luchará en el segundo PLE.

Pero lo que más llama la atención fue su tono. Sonó egoísta, arrogante y lleno de rabia, características que no suelen asociarse con él. «Me voy otra vez pronto para filmar una película, así que les daré tiempo a los otros cinco luchadores en el Elimination Chamber para que me critiquen y se hagan notar antes de enfrentarse a mí. Pero dejemos algo claro: que yo gane y logre mi 17° título es lo mejor para el negocio, y eso es exactamente lo que voy a hacer.»

BREAKING: @JohnCena just announced that he will be competing in this year’s Elimination Chamber Match to secure a path towards an opportunity to become a 17-time champ at #WrestleMania 41!

🇨🇦 TORONTO

🎟️ https://t.co/8JsTRSVCW1 pic.twitter.com/MUR7PGqMv3

— WWE (@WWE) February 2, 2025