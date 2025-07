John Cena hará un cameo en la película de Superman

John Cena continúa con su gira de retiro en la WWE, ya habiendo completado la mayoría de sus 36 fechas pactadas, y ahora parece dirigirse a SummerSlam para ejercer una nueva defensa titular contra Cody Rhodes. Mientras tanto, no descuida de sus obligaciones como actor, donde también continúa trabajando en varios proyectos.

► John Cena vuelve a dar vida a Peacemaker

Si bien John Cena es el principal villano de la programación de la WWE, también es un antihéroe en la serie de DC «Peacemaker», donde interpreta al villano titular convertido en héroe, y muchos se preguntaban si la versión de Cena de Peacemaker se trasladaría al universo cinematográfico de DC.

Según MovieWeb, el personaje de Peacemaker de Cena formará parte del universo cinematográfico de DC, ya que afirma que el 17 veces Campeón Mundial aparece en un televisor durante la película, insultando al Superman de David Cornswet. Si bien no parece haber interacción directa entre ambos personajes, pero sí confirma que el personaje de Cena hará un cameo en el nuevo universo cinematográfico de DC. Además, la segunda temporada de «Peacemaker» se estrenará el 21 de agosto en HBO Max.

«De nuevo, al igual que Supergirl, la aparición de Peacemaker es breve, y no precisamente en persona. Según lo descrito por el público, Peacemaker aparece en televisión en la película, insultando a Superman, prácticamente como cabría esperar del antihéroe. Si bien la escena no tiene una conexión real con lo que le espera al personaje de Cena, probablemente no sorprenda que Gunn quiera que todos sepan que Peacemaker forma parte del nuevo Universo DC.»

Volviendo a la WWE, todavía no se ha confirmado en qué noche de SummerSlam se llevará a cabo el combate entre Cena y Cody rhodes, ya que este año se celebra la primera edición de dos noches del evento más importante del verano para WWE, mismo que se llevará a cabo desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey los días 2 y 3 de agosto.