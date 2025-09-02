John Cena hace retrospectiva sobre su cambio a rudo

En Clash in Paris, John Cena disputó su último combate en territorio europeo contra Logan Paul, y ambos llevaron la batalla hasta un nivel máximo de intensidad, con el 17 veces campeón mundial recurriendo a movimientos que no son comunes en él, replicando, a manera de homenaje, maniobras de varios de sus antiguos rivales, como el Styles Clash de AJ Styles.

► John Cena trabajó como rudo por varios meses

Desde SummerSlam a inicios del mes pasado, John Cena volvió a ser el de antes tras pasar una etapa (sorpresiva) como rudo en la que consiguió su Campeonato Mundial número 17. Sin embargo, con los fans aún animándolo, ahora permanecerá en el bando bueno durante las últimas fechas de su carrera profesional. Ahora, tras su victoria contra Logan Paul en Clash of Paris, Cena evaluó en el Post Show su etapa como rudo y explicó por qué él y la WWE decidieron que era la mejor decisión para él volver a ser un buen tipo.

«Creo que tienes razón: Ahora soy el John Cena que conocemos y amamos. Recuerda que lo que hacemos es intentar entretener al público lo mejor posible, y a veces eso implica arriesgarse y a veces ser audaz. Pero también hay que escuchar al público, y llegó un punto en el que, como en Cena contra Randy, se empieza a oír [al público coreando para Cena]. Cena contra Punk, Saudi, se empieza a oír el ruido. Cena-Cody en SummerSlam, cambia, y a veces puedes hacer movimientos nuevos y audaces, pero ir contra esta energía [los fans] es una batalla perdida. Así que a veces solo hay que escuchar, cambiar de rumbo.»

A Cena le quedan ocho apariciones como profesional, la siguiente aparición de Cena será este viernes 5 de septiembre en SmackDown. Además, tiene confirmada otra aparición en Raw, al igual que en Crown Jewel: Perth, Survivor Series y en su lucha de retiro el próximo 13 de diciembre, quedando únicamente dos fechas por conocer hasta que se retire definitivamente, que seguramente serán en Norteamérica.