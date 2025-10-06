Recientemente, los fanáticos de WWE se sorprendieron cuando, por primera vez en mucho tiempo, John Cena no tuiteó una frase motivadora, sino que tuiteó como un humano normal. Y fue para pedirle a Triple H, actual Director Creativo de Contenido WWE, que escuchara a los aficionados y le diera una lucha en mano a mano ante AJ Styles, que ocurrirá en el evento premium Crown Jewel Perth 2025, este próximo sábado 11 de octubre.

Sin embargo, estaba claro que todo se trataba de un ángulo, y así lo pudo confirmar Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, quien reveló que, aunque no se había filtrado, el plan durante meses siempre fue que Cena y Styles lucharan en Australia.

► Según Vince Russo , John Cena ahora toma las decisiones creativas de su retiro de WWE y la lucha libre

Pues bien, según el polémico exguionista creativo de WWE y WCW, Vince Russo, dijo que sus fuentes le revelaron que, supuestamente, John Cena está ahora en control de sus rivalidades, luchas y resultados de las luchas de aquí a diciembre, para cerrar su tour de despedida en sus propios términos. Estas fueron sus interesantes declaraciones en su video podcast para Sportskedda Wrestling:

“Me lo dijo alguien que está actualmente en el elenco: John Cena está tomando todas sus propias decisiones en esta etapa. Me aseguraron que Cena definitivamente tiene la última palabra.

“En un momento, The Rock y Cena estaban totalmente en la misma página — no había duda de eso. The Rock se comprometió con ese plan. Pero luego algo pasó. Y cuando eso ocurrió y The Rock se salió de la ecuación, de repente ya no sabían qué hacer con John Cena.

“¿Qué está haciendo Cena ahora? Está tratando de programarse frente a los mejores oponentes posibles. Brock Lesnar es un gran rival — tienen historia juntos. Y probablemente también sea un gran partidario de AJ Styles. Todos los que conocen a AJ lo adoran. Así que, ¿por qué no le daría Cena una oportunidad a AJ?”