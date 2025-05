John Cena habla de su matrimonio con Shay Shariatzadeh

La Superestrella WWE y estrella de Hollywood John Cena no acostumbra a pronunciarse sobre cuestiones relativas a su vida privada. No obstante, sí han trascendido algunos detalles, como que el 12 de junio de 2020 se casó con Shay Shariatzadeh en una ceremonia privada. Además, desde que comenzaron su relación han estado circulando imágenes de ambos juntos, incluso en grandes eventos como presentaciones de películas del Campeón Indiscutible.

► John Cena y Shay Shariatzadeh

Precisamente, el pasado 12 de mayo la pareja acudió a la alfombra roja de Amazon Upfront en Nueva York para presentar el film Head of State. Y allí le preguntaron el luchador y actor sobre su matrimonio. No se extendió apenas, como es comprensible, pero en declaraciones a E! News sí comentó acerca de cómo abordan situaciones como la que estaban viviendo de tener que ir a veladas como un estreno que forman parte del trabajo del «Greatest of All Time»:

«Tratamos de convertir todo esto en una cita. Ella está aquí y vamos a divertirnos un poco», dice con una sonrisa.

► Heads of State

También le preguntaron acerca de la película, en la que, como en Rápidos y furiosos, también comparte el elenco con estrellas (Idris Elba, Priyanka Chopra Jonas, Jack Quaid…):

«Un gran elenco siempre es algo grandioso, porque solo eres tan bueno como la persona con la que estás bailando. Tenemos buenos profesionales en un buen ambiente, donde pueden dar lo mejor de sí. Tenemos grandes acrobacias, grandes escenas de acción.»

Jefes de Estado se estrenará el 2 de julio. Echa un vistazo:

El Primer Ministro del Reino Unido (Elba) y el Presidente de los Estados Unidos (Cena) mantienen una rivalidad pública que pone en peligro la alianza de sus países. Pero cuando se convierten en objetivos de un poderoso enemigo, se ven obligados a confiar el uno en el otro mientras emprenden una alocada carrera multinacional. Aliados con Noel, una brillante agente del MI6 (Chopra Jonas), deben encontrar la forma de frustrar una conspiración que amenaza al mundo libre.