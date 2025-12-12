John Cena habla de los problemas con su padre

John Cena y su padre no tuvieron siempre una buena relación. Los problemas comenzaron en la infancia de la leyenda viviente de WWE. Durante una reciente aparición en el pódcast de Joe Rogan, «El Mejor de Todos los Tiempos» profundizó en ello.

► El padre de John Cena

“Yo tenía una relación de mierda con mi padre, y solo recientemente hemos hecho las paces, y él tiene 80, así que me alegro de haberlo hecho, porque no duramos para siempre. Todos vamos a acabar en la tierra pronto, ya sabes, pero yo solo quería que él fuera otra cosa. Siempre quise que ese cabrón cambiara. Quería que fuera otra cosa. Y finalmente, dejé de estorbarme a mí mismo.

Lo difícil es encontrarte con ese tipo en el punto en el que él está. Lo difícil es permitirle ser quien es. Quitarme el peso de la mochila y decir: Mira, quizá yo necesitaba que tú fueras esto en mi vida, pero como no lo fuiste… Tío, por tu ausencia en ser el padre que yo tenía en mi cabeza, conseguí a todos estos putos mentores masculinos tan guays, que me dieron una llave del gimnasio a los 15 y me dijeron: ‘Más te vale estar aquí por la mañana.’ Y tío, todavía puedo sentir la llave en mi mano de Dave Nock.”

No lo habría aprendido en West Newbury, donde es 99.9% blanco, 1200 personas en el pueblo, sin semáforos. O te vas o no te vas nunca. Cosas pequeñas como esas. ¿Sabes lo que digo? Como: Tío, debería hacer esto. Decidir encontrarme con mi padre donde él está y decirle: ‘Tío, sea lo que sea que yo pensaba que eras, no lo eres. Solo eres tú, y te quiero por ser tú.’

Tío, cuando nos sentamos hay cosas que él dice que están completamente jodidas. Ayer dijo algo como: ‘No creo que el último oponente de John deba ser [Gunther]’, y la gente le escucha porque es fan del wrestling. Está en este subcultura rara, este zeitgeist. Y quiero llamar a mi padre y decirle: ‘¿Qué coño estás haciendo?’

Pero luego pienso: no, él está haciendo lo que siempre hace. Este es él. Este es el John Cena que amo. Este es el tipo con el que puedo sentarme. Parte de esto es poder procesarlo todo, pero la oportunidad que tengo con eso es que he aprendido la historia de mi padre. He aprendido lo que quiere hacer con su vida, por qué hace lo que hace, quizá lo que quiso hacer, sueños que no tuvo. Así que puedo sacar sabiduría de ahí, pero esa es la parte difícil.

Es como dejar de estorbarte a ti mismo para hacer la cosa que realmente quieres hacer. Lo fácil sería guardar rencor contra mi padre. Lo que realmente quería hacer era decirle a mi padre que lo quiero, sentarme con él y decirle: ‘Tío, vamos a partir el pan. Hablemos de lo que quieras’, y ahora lo hacemos y es genial. Es un pequeño ejemplo de que lo fácil es sentarte en el sofá y decir: ‘A la mierda. Es culpa de otro.’ Lo difícil es darte cuenta de que la vida me está dando un momento ahora mismo.”