John Cena, favorito para ganar en WrestleMania 41

Las cuotas de apuestas tempranas de WrestleMania 41 indican que John Cena es favorito para vencer a Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible de WWE. Justamente si «The Greatest of All Time» va a conseguir finalmente su título mundial número 17 es la gran pregunta de esta gira de despedida en 2025; además claro de por qué vendió su alma a The Rock.

En caso de que hayas vivido debajo de una roca: es OFICIAL. Cody Rhodes. John Cena (con una actitud poco ajustada). En #WrestleMania por el Campeonato de la WWE. 🔴 Y lo veremos EN DIRECTO en Netflix el 19 y 20 de abril. Combate espectacular. #WWEenNetflix pic.twitter.com/gbwLGmn1sx — Netflix España (@NetflixES) March 4, 2025

► Es el favorito

Veamos detalles concretos de la mano de BetOnline:

El siguiente mapa, cortesía de BetOnline.ag, se basa en datos geolocalizados de X desde la noche del sábado (WWE Elimination Chamber). Se rastrearon tweets, hashtags y frases clave directas sobre quién ganará el evento principal de WrestleMania 41 entre John Cena y el actual campeón indiscutido Cody Rhodes. Por ejemplo, «Cena vencerá a Rhodes», «Cena ganará en WrestleMania», «Cena ganará el combate», «Cena ganará el título indiscutido», etc., frente a «Cody Rhodes vencerá a John Cena», «Rhodes ganará en WrestleMania», etc. Se rastrearon más de 130,000 tweets.

¿Por qué hubo tanta conversación sobre este combate de WWE en tan poco tiempo? Porque John Cena, quien ha sido un babyface (luchador bueno) durante toda su carrera, finalmente se convirtió en heel (villano) por primera vez en 22 años. Esto sorprendió a muchos fanáticos de WWE (y del deporte en general), ya que la noticia trascendió la lucha libre profesional y fue discutida en programas de entrevistas y otros medios de entretenimiento.

Cena ha sido el héroe familiar durante más de dos décadas. Tiene el récord de más deseos concedidos a través de Make-a-Wish. Es el héroe perenne. Por lo que resulta una noticia impactante que, en el último año de su carrera como luchador profesional (se retirará después de 2025), haya decidido tomar este rumbo. Además, esto hace que la historia de WrestleMania 41 sea mucho, mucho más interesante.

Por si fuera poco, Cena está a punto de ganar su 17º título mundial, lo que superaría el récord de 16 títulos que posee Ric Flair. ¡Y Flair no está nada contento con esto!

Todo esto ha llevado a que la mayoría de los fanáticos de WWE estén convencidos de que John Cena ganará su 17º título en WrestleMania, derrotando al actual campeón, Cody Rhodes.

Desglose por estados:

John Cena – 41 estados (todos los demás)

– 41 estados (todos los demás) Cody Rhodes – 9 estados (Alabama, Indiana, Iowa, Kentucky, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Utah, Wisconsin)