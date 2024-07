John Cena, desde que encontró su personaje que lo llevó a ser la cara de WWE, siempre luchó con shorts de jean, o como lo llaman los estadounidenses, con jorts. Y, recientemente, dijo que iba a retirarlos, que iba a no utilizarlos más una vez se dé su lucha final en diciembre de 2025.

En una reciente entrevista con The Wall Street Journal, Cena reveló la razón por la cual lucha con shorts de jean, algo ya característico de su indumentaria y personaje:

► John Cena habla de por qué usa shorts de jean para luchar

«La razón por la que uso pantalones cortos de mezclilla es porque he probado de todo. La mezclilla es muy duradera, no se rasga mucho siempre y cuando encuentres un buen ajuste. No quiero que las familias que asisten a un evento de WWE miren mi trasero feo.

Todo lo que necesitas es encontrar algo que se ajuste bien alrededor del trasero y el muslo porque siempre uso un cinturón con cordón. Un cinturón con hebilla puede causarte muchos problemas. He aprendido esto a través del fracaso. Puede apuñalarte, rasguñarte, arañarte y también causar daño a los oponentes y a los árbitros. No es un buen equipo».