John Cena exige respeto a Logan Paul rumbo a Clash in Paris

Durante WWE SmackDown, John Cena y Logan Paul protagonizaron un tenso cara a cara que dejó clara la rivalidad que ambos llevarán hasta Clash in Paris. El público recibió a “The Maverick” con abucheos y cánticos en su contra, mientras Paul se burlaba de la afición, asegurando que WWE es ahora su casa y que Cena no es más que un actor que regresa solo para aprovechar los reflectores.

Paul defendió su trayectoria de cuatro años en la empresa, señalando que no es un intruso, sino la superestrella más grande del momento. Incluso acusó a Cena de ser un “peón corporativo” que solo obedece órdenes. Sin embargo, el 16 veces campeón mundial no tardó en responder con dureza.

Cena recordó que mientras Logan apenas suma 23 combates en WWE, él ha luchado por 23 años, siempre con la intención de dar algo a la industria. “No eres un intruso, eres un parásito”, lanzó Cena, acusando a Paul de usar a la compañía únicamente para promover su marca Prime. El público acompañó su discurso coreando “¡parásito!”.

Antes de marcharse, Cena le advirtió a Logan que, si quiere mantenerse en WWE, debe aprender lo que significa el respeto y el compromiso con el negocio. Finalmente, tras varios empujones, Cena aplicó un Attitude Adjustment sobre Paul, dejando un mensaje contundente rumbo al gran duelo que ambos sostendrán en París.