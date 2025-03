Aunque muchos fans han estado criticando a John Cena porque dijo que en el 2025 iba a volver a ser luchador activo, y esto no ocurrió, con su inesperado cambio a villano en Elimination Chamber 2025 y su traición y paliza a Cody Rhodes, aliándose con The Rock y Travis Scott, estas críticas se disiparon.

Y ahora, mucho más, cuando WWE ha anunciado varias fechas más en las que John Cena dirá presente en WWE, siguiendo así con su tour de despedida. Este es el listado de las apariciones que le restan a John Cena en WWE:

Gira Europea de Raw:

17 de marzo – Bruselas, Bélgica

24 de marzo – Glasgow, Escocia

31 de marzo – Londres, Inglaterra

Post-WrestleMania SmackDown:

25 de abril – Fort Worth, Texas (Dickies Arena)

Saturday Night’s Main Event:

24 de mayo – Ubicación por confirmar

Calendario de verano de SmackDown:

30 de mayo – Knoxville, Tennessee

13 de junio – Lexington, Kentucky

20 de junio – Grand Rapids, Michigan

Ahora mismo, Cena, de 47 años de edad, se encuentra en Marruecos grabando una película, al igual que está grabando unas escenas en algún lugar de África:

