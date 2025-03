John Cena está en África filmando una película

Parece ser que hasta las ausencias de John Cena en WWE tienen una explicación… que se volvió lógica tras su cambio a villano anoche en Elimination Chamber 2025, en donde atacó brutalmente a Cody Rhodes y se unió en una alianza inédita con The Rock.

Los fanáticos han estado enojados, pues desde que Cena anunció su retiro, dijo que estaría a tiempo completo como luchador en WWE durante su gira de retiro, algo que no ha ocurrido. Hasta Drew McIntyre y CM Punk se han burlado de ello y, por supuesto, los aficionados han pedido que aparezca de forma más fuerte.



► John Cena seguirá ausente de WWE por sus compromisos laborales

Pero, eso no ocurrirá. Al menos, no en el corto plazo. Anoche en la conferencia de prensa posterior a Elimination Chamber 2025, The Rock habló acerca de John Cena. Y señaló que seguirá ausente, pues está grabando una película. Estas fueron sus palabras:

«Él voló hoy, esta mañana [de ayer 01 de marzo de 2025] desde Budapest. Ahora mismo está volando hacia África para continuar».

Recordemos que Cena estaba en Budapest, Hungría, filmando la película Matchbox. Y ahora, está en África filmando otra cinta. Será interesante saber cuándo lo volveremos a ver en WWE, de cara a su gran lucha ante Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE en WrestleMania 41.