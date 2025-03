El heel turn de John Cena al final de Elimination Chamber 2025 es lo más comentado desde el evento premium de WWE en toda la lucha libre. Anteriormente, leímos las opiniones del miembro del Salón de la Fama Booker T, del luchador independiente Matt Cardona, de la leyenda viviente Ric Flair, del mayor fanático de Cena, R-Truth, de una de las mentes detrás de todo, Triple H, de a quien John vendió su alma, The Rock, de la leyenda viviente Hulk Hogan, o de su propio padre, John Cena Sr..

► Un heel en la vida real

En esta ocasión, nos hacemos eco del punto de vista del miembro del Salón de la Fama Teddy Long a través de sus recientes declaraciones en The Wrestling Time Machine:

“Creo que esto fue lo mejor que John Cena podría haber hecho. Va a hacer un buen trabajo con eso porque eso es exactamente lo que él es. Él es un heel en la vida real”. El icónico ex Gerente General de SmackDown aclara que esto es solo su opinión antes de agregar que “solo está hablando” desde su perspectiva. Aunque no da ejemplos de las actitudes de Cena en la vida real, argumenta que sus experiencias con el luchador son prueba suficiente. “Solo estoy hablando, así que no vayan a actuar como tontos y decir cosas. Solo estoy diciendo, he estado con él, he trabajado con él.”