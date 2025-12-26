John Cena es Top 5 de WWE según Bruce Prichard

Hace unas horas leíamos al ejecutivo de WWE Bruce Prichhard recordando cuando dejó la lucha libre. Ahora habla de John Cena, WWE Unreal, la vieja escuela y más.

► En palabras de Bruce Prichard

El último año de John Cena en WWE

“Ha sido todo a la vez: divertido, desafiante y también triste. Después de su último combate en San Diego contra Dominik Mysterio en Survivor Series, lo abracé y le dije que estaba triste porque solo íbamos a hacerlo una vez más. Él me miró y me dijo: ‘Bruce, solo me queda una más’. Ha sido una experiencia increíble, pero me duele saber que ha llegado a su final.”

El desgaste físico en los luchadores

“Lo primero que se nota es que empiezan a ir más despacio. Las rodillas empiezan a fallar, el cuerpo empieza a pasar factura. Tienes casos como AJ Styles, que nunca había tenido una lesión en toda su carrera, y de repente se rompe algo. Cuando una cosa empieza a fallar, todo lo demás le sigue, porque es un desgaste constante. Estos atletas rinden gracias a su preparación física y a haber endurecido su cuerpo para soportar el castigo.”

Diferencias entre la vieja escuela y la generación actual

“Siempre digo que si el negocio hubiera sido como es hoy, probablemente nunca habría entrenado para entrar. Yo era atleta, pero no un atleta de nivel mundial como los talentos de ahora, que son auténticos fenómenos. Hoy la preparación y el atletismo son totalmente distintos. Están mucho más conectados con su cuerpo, no salen a beber cada noche, no consumen drogas y se cuidan. Nosotros salíamos de fiesta todas las noches… pero también luchábamos todas las noches, día tras día, incluso dos veces los sábados y domingos.”

Las promos y entrevistas en la era clásica

“Yo lo controlaba todo. No teníamos guionistas ni libretos. Sabíamos qué historia había que contar y salíamos ahí fuera a contarla, a vender entradas y a meter gente en el recinto. Si alguien no era buen orador, mi trabajo era poner las palabras en su boca o transmitir su punto de vista a través de mí. Era mucho más improvisado, y parte del arte consistía en conectar emocionalmente con el público.”

Roddy Piper y el estilo sin guiones

“Roddy odiaba que la gente lo imitara. La primera vez que trabajamos juntos casi me noquea. No había guiones, yo tenía que enfadarlo y lo conseguí. Me soltó una derecha que no vi venir. Piper era duro de verdad, no le tenía miedo a nadie.”

La importancia de John Cena en la historia del wrestling

“Para mí, John Cena está claramente en el top cinco. Es el modelo que uso cuando un talento joven me pregunta qué tiene que hacer para triunfar. Les digo: ‘Haz el trabajo, busca el trabajo y hazlo mejor que nadie, sin miedo’. Cena llegó desde el primer día preguntando a todo el mundo cómo podía ayudar. Es el tipo de persona que llega primero y se va el último. Es el profesional definitivo.”

La mejor época del wrestling

“No hay nada malo en el negocio. Si realmente lo amas, entiendes que crece y cambia. No es mejor ni peor, es diferente. Me encantaron los 70, los 80 fueron increíbles, los 90 estuvieron bien aunque algo borrosos, los 2000 fueron una etapa de reconstrucción. Pero ahora mismo estamos viviendo uno de los mejores momentos, porque miramos al futuro y vemos el talento joven que viene con hambre de triunfar. Para mí, este momento actual es de los mejores que ha habido.”

El programa WWE Unreal y mostrar el backstage

“Al principio lo odié. Siempre he sido una persona bastante privada y el misterio era parte del negocio. Pero cuando decides hacerlo, tienes que ir con todo. Hay cámaras por todas partes y acabas olvidando que están ahí. ‘Unreal’ es muy real, aunque esté editado. Ha servido para que el público vea que esto es mucho más que dos tipos en ropa interior luchando en un ring.”

La dificultad de crear historias nuevas

“Es extremadamente difícil. Después de tantos años, tienes que rodearte de gente joven y confiar en sus ideas, porque esa es la audiencia a la que queremos llegar, no a la mía. Muchas veces acabas repitiendo cosas del pasado porque lo viejo vuelve a ser nuevo. El público cambia, y eso hay que entenderlo.”

Los tipos más duros del vestuario actual

“Sin ninguna duda diría Brock Lesnar, pero si quitamos a alguien con formación de combate, pondría a Bron Breakker. Es un atleta increíble, un auténtico animal. También pondría a Chad Gable. Todavía hay tipos con los que no quieres meterte.”