John Cena y el día que su vida cambió con 15 años

Habiendo superado el ecuador de su último año como luchador de WWE, John Cena habla de sus rivales favoritos, momentos clave en su carrera, la segunda temporada de Peacemaker en HBO Max y más. Todo ello en una reciente entrevista con nuestro compañero Justin Barrasso en el Boston Herald.

► En palabras de John Cena

Rivales favoritos

“Tengo algunos ‘compañeros de alma’ en la lucha libre. Son Randy Orton, Edge, CM Punk, Seth Rollins y AJ Styles. Pero no puedo dejar fuera a Cody Rhodes, así que añádelo también.”

El momento de retirarse

“Me siento un poco más lento. No soy tan fuerte como antes. Veo a todas las superestrellas actuales, y se han ganado el derecho de perseguir sus sueños. Para mí, es hora.”

Regresando a casa en West Newbury

“Mi restaurante favorito es el Kowloon. ¿Alguna vez has probado un scorpion bowl allí? Es increíble. Kowloon es fantástico.”

Un momento especial

“Estaba en camino a WrestleMania contra The Rock. Y The Rock es único, está en su propio universo… el universo de Dwayne Johnson. Volvió, y tuvimos mucho tiempo con el micrófono en Boston. Tengo que admitirlo: ustedes en Boston no me querían mucho, y lo entiendo, estaba frente a The Rock. Pero me permitieron hablar como uno de ustedes, y en 15 minutos todo cambió. Nunca olvidaré ese cambio de energía. Es mi momento favorito en ese lugar.”

Una experiencia que le cambió la vida

“Entrar en el gimnasio Hard Nocks en Amesbury cambió mi vida. Conocí a Dave Nocks, y él me animó a trabajar lo más duro posible. A los 15 años necesitaba una figura paterna y un mentor, y Dave fue muy influyente en construir los valores de quien soy. Estoy eternamente agradecido con Hard Nocks Gym y con Dave Nocks.”