John Cena es el líder de ventas en WWE

La rivalidad entre John Cena y Cody Rhodes está que arde, muestra de ello es que en ventas ambos siguen dominando, pero, al menos en marzo, la balanza económica cayó a favor de Cena.

Su más reciente interacción fue en WWE RAW, en Londres, donde Cena y Rhodes se dijeron de todo en el medio del ring.

Por ahora Rhodes queda de pie.

Pero Cena lo batió en ventas.

En la más reciente edición del boletín del «Wresling Observer Newsletter», Dave Meltzer divulgó la lista de los 10 artículos más vendidos en WWE Shop.

Y cito.

8. Camiseta juvenil «There Can Only Be One» de AJ Styles