John Cena es comparado con una leyenda de la NHL

La gira de despedida de John Cena está en su recta final, y en el Monday Night Raw de la semana pasada, se convirtió en Campeon Intercontinental al derrotar a Dominik Mysterio, convirtiéndose así en el más reciente «Campeón Grand Slam» de la WWE. Su última lucha será el próximo 13 de diciembre en Saturday Night’s Main Event, contra un rival que saldrá del torneo «The Last Time is Now» que se está llevando a cabo durante la programación semanal de WWE.

► CM Punk compara a John Cena con Wayne Gretzky

John Cena se retirará en menos de un mes y, mientras el mundo espera su retiro, CM Punk lo ha comparado con la leyenda del hockey de la NHL, Wayne Gretzky, durante una entrevista reciente en Up & Adams. Punk explicó que Cena se ha mantenido firme en la WWE durante muchos años y que ahora se retira con clase y dignidad, y Dijo que ha sido especial ver a Cena cerrar su carrera en vivo, ya que los fans rara vez tienen la oportunidad de apreciar a atletas icónicos en su despedida, y valora que pueda retirarse en sus propios términos.

“Cena es, ya sabes, creo que nuestro Wayne Gretzky —lo he estado diciendo— alguien que se ha mantenido firme durante muchísimo tiempo. Y que él lo haya cerrado, creo que es como verlo irse con tanto estilo, gracia y dignidad. Ha sido un verdadero placer. Ya sabes, no solemos despedirnos en vivo de nuestros héroes deportivos, así que esta es una de las ocasiones en que podemos hacerlo”.

«Oh, 100%. Sí. Especialmente con lo físico que es esto, lo físico que es la NFL. Todo, cada juego, cada combate es fugaz. Podría terminar así. Así que, ya sabes, se va con salud«.

Wayne Gretzky es ampliamente considerado el mejor jugador en la historia de la NHL, conocido por su dominio, liderazgo e influencia duraderos en el deporte. Ganó cuatro copas Stanley y fue nueve veces el Jugador Mas Valioso de la liga, obteniendo además numerosos récords en el deporte.