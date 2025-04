¡John Cena es atacado por Randy Orton! Busca el campeonato

John Cena abrió el programa de RAW con el Campeonato de WWE en su espalda con una presentación completamente de negro, para hablar sobre su título número 17, siendo el más ganador de la empresa.

Cena dio una tarjeta al anunciador, para que lo presentara de la forma correcta, como el verdadero campeón de WWE, ocasionando abucheos y ovaciones por igual.

Posteriormente, Cena comenzó a hablar por todo lo que significa el título y arremetió contra los aficionados que lo abuchearon en SmackDown y ahora lo ovacionan, por lo que le deben una disculpa.

Y la gente increíblemente empezó a corear «Cena sorry», pero eso no fue suficiente, pues aseguró que los fans no son nada para él y son unos «idiotas» y que ningún fan podrá romperlo.

Cena confirmó que le quedan 27 apariciones en WWE antes de decir adiós y cuando eso suceda la lucha libre acabará y se llevará el campeonato, pues su única oportunidad de que esto sucediera era Cody Rhodes, pues no hay nadie que pueda derrotarlo.

Sin embargo, de forma sorpresiva apareció Randy Orton y le acomodó un RKO impresionante, y tomó el cinturón para dejar en claro que va en busca del título de WWE.

April 22, 2025