En pocas estipulaciones de WWE durante las dos últimas décadas no ha dejado John Cena algún momento memorable. Y por cuarta y última vez en su carrera, antes de colgar las botas a final de año, «The Champ» quiere salir victorioso de un combate dentro de la Cámara de Eliminación.

Porque si lo hace hoy, obtendrá boleto para WrestleMania 41, donde podría romper el «récord» de Ric Flair, convirtiéndose en el único luchador de WWE que ha ganado 17 títulos mundiales. Claro que enfrente tendría a Cody Rhodes, la cara actual del producto, quien ahora parece debatirse entre vender su alma a The Rock y conservar su condición de técnico.

Cada implicación que protagoniza ya Cena luce como un adiós, y el veterano ha querido compartir unas palabras vía X (Twitter) antes de Elimination Chamber: Toronto.

Tonight, I walk into the my final #WWEChamber match to secure my final #WrestleMania main event.



Toronto is the place where I announced I would retire, and tonight is gonna be an event you can’t miss. pic.twitter.com/v7y2pYzTNh