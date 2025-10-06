En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber que Gunther será el último rival en la histórica carrera de John Cena. Así lo ha informado en exclusiva Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter.
Según el reporte de Meltzer, ya sus fuentes de alto valor le confirmaron que Cena luchará aten Gunther el sábado 13 de diciembre de 2025, en el show denominado WWE Saturday Night’s Main Event 42, que se realizará desde la Capital One Arena en Washington, D.C.
► John Cena se irá de WWE y la lucha libre luchando ante Gunther
Curiosamente, esta será la primera y única vez que Gunther se enfrente ante la máxima figura de WWE en toda su historia, John Cena. Nunca antes, ni siquiera en luchas por equipo, han luchado en el mismo ring.
Curiosamente, Gunther fue también el último rival en la carrera de Goldberg, en WWE Saturday Night’s Main Event 40 el pasado 12 de julio.